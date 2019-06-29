شكرا لقرائتكم خبر عن لغم حوثي يقتل 3 مدنيين بينهم طفل في الجوف اليمنية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الجوف) أسفر انفجار لغم زرعته مليشيا الحوثي الانقلابية عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم طفل بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف. وبحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، قال مصدر محلي إن المدنيين الثلاثة كانوا على متن دراجة نارية انفجر بها لغم زرعته المليشيا، ما أسفر عن مقتل ثابت محسن علي راكان (50 عاما)، مبخوت عيظة بن زهرة (50 عاما)، والطفل يحيى صالح علي قصمان (13 عاما).



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