شكرا لقرائتكم اليمن.. التحالف يدمر مخزن للصواريخ في معقل الحوثيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - دمرت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن، السبت، بغارات جوية، مواقع تمركز الميليشيات الحوثية، وأسلحة نوعية تابعة لها، في مركز مديرية كتاف محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لمحور كتاف، أن طيران التحالف قصف مخزن أسلحة صواريخ تابعة للميليشيات الحوثية في وادي حضوان القريب من مركز مديرية كتاف بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للحوثيين.

وأوضح المركز، أن القصف أدى إلى انفجار مخزن صواريخ، ومصرع عدد من العناصر الحوثية، في غارة جوية لمقاتلات التحالف.

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تدمير مدفعية حوثية

و استهدفت مقاتلات التحالف بعدة غارات جوية، موقعا للميليشيا في منطقة "الفحلوين"، المتاخمة لمركز مديرية كتاف، مما أدى إلى تدمير مدفعية تابعة للحوثيين، ومصرع عددا من عناصرها.

كما شنت غارات على مواقع وتجمعات الميليشيا في منطقتي "الغول والعشاش"، القريبتين من مركز المديرية، مما أسفر عن تكبدها خسائر في العدد والعدة.

ونشر المركز الاعلامي لمحور كتاف مقاطع فيديو لعمليات الاستهداف الناجحة لمقاتلات تحالف دعم الشرعية للأهداف الحوثية.