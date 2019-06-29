بلال عبد الله دعا لالتزام الجميع بالثوابت الأساسية الوطنية

أكد عضو كتلة اللقاء الديمقراطي بلال عبد الله أهمية ان يلتزم الجميع بالثوابت الاساسية الوطنية، مشيرا الى ان الخلاف مع تيار المستقبل كان لاجل مصلحة الوطن.
واضاف في حديث تلفزيوني: "نتمنى ان تبقى الخلافات ضمن السقوف السياسية ولا تتفلت من الأدبيات والقيم كما شاهدنا مؤخرا"، مشيدا بدور رئيس المجلس النيابي نبيه بري بتامين الحلول للأزمات.
وقال: "بري له اليد السحرية بكثير من الملفات وهو الاكثر كفاءة في إدارة الأمور وإيجاد الحلول".
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