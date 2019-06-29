بلال عبد الله دعا لالتزام الجميع بالثوابت الأساسية الوطنية

أكد عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ ​بلال عبد الله​ أهمية ان يلتزم الجميع بالثوابت الاساسية الوطنية، مشيرا الى ان الخلاف مع ​تيار المستقبل​ كان لاجل مصلحة الوطن.

واضاف في حديث تلفزيوني: "نتمنى ان تبقى الخلافات ضمن السقوف السياسية ولا تتفلت من الأدبيات والقيم كما شاهدنا مؤخرا"، مشيدا بدور رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​ بتامين الحلول للأزمات.

وقال: "بري له اليد السحرية بكثير من الملفات وهو الاكثر كفاءة في إدارة الأمور وإيجاد الحلول".