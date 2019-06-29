افاد مراسل "​النشرة​" عن وفاة الشاب علي موسى حيدر من بلدة قانا غرقا في بحر ​رأس العين​. تجدر الاشارة الى ان ​الدفاع المدني​ كان انقذ صباحا شابين غرقا في المنطقة، وكانت حالة علي صعبة، فتوفي بعد ساعات على انتشاله.

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وفاة الشاب الذي غرق صباحا ببحر رأس العين وانتشله الدفاع المدني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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