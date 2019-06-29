باسيل: هذا العهد يسجل بداية استعادة الشرعية الشعبية لرئاسة الجمهورية

أكّد وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​، في تصريح تلفزيوني خلال جولته ​المتن​ية، أنه "عندما يسأل الناس أي وزير هو أكثر من يعمل يأتي الجواب وزراء ​التيار الوطني الحر​ كذلك في ​اللجان النيابية​ من خلال ​لجنة المال​ وغيرها من اللجان التي يترأسها التيار"، مشيرًا إلى أن "الوطني الحر لديه خبرة وإرادة سياسية والمطلوب منها هو تنتقل عدوى العمل والنشاط الى الآخرين".

ولفت إلى "أننا اليوم في المتن"، مبينًا أن "المتن قلب الجبل وهو همزة وصل و​القضاء​ هنا هو أرض شعراء ومفكرين وسياسيين كبار بتنوعهم. في المتن يُعمل في السياسية بالشكل الصحيح. هذا القضاء يؤمن مداخيل للدولة ال​لبنان​ية".

وشدد باسيل على أن "واجبنا أن نعمل ونحب أن نعمل لنعطي النموذج في العمل لا الكلام والتنظير والعرقلة"، موضحًا "أننا في مجتمع سياسي يتكلم ولا ينتج والأبشع أنه لا يكتفي بالكلام بل يكذب ويضيع الحقيقة على الناس".

واعتبر أن "لبنان بلد لا يحكمه أمير ولا عسكري ولا حزب واحد بل هو بلد التنوع وجماله في تنوعه"، جازمًا أن "قوة العهد هي أنه متمسك ب​الدستور​ ويحافظ عليه ولا يتعدى على صلاحيات أحد. هذا العهد يسجل بداية استعادة الشرعية الشعبية ل​رئاسة الجمهورية​ وهذا ما حصلناه ولن نتنازل عنه".

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وعن عمل البلديات، رأى باسيل أن "حين تنجح ​البلدية​ إنمائيًا، إذا تنجح اللامركزية الإدارية. لا يمكن أن نفكر بأننا نريد أن ننتقم أو نلغي الآخر، دفعنا الثمن لتكريس السلطة الشرعية ونفكر أن البلديات موجودة لخدمة الناس لأن البلدية هي السلطة الذي يجب أن نسعى جميعًا على تعزيزها من خلال تقديم الدعم لها ماليًا ومعنويًا".

وطلب باسيل منن "البديات أن تساعد وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ في تنفيذ الخطة التي وضعها"، موضحًا أن "اتحاد بلديات المتن له قدرات كبيرة لمعالجة ملف ​النفايات​".

وركّز على أن "هذا المتن يحضننا بتنوعنا وسياستنا وأفكارنا وسيضج دائمًا بال​سياسة​ والأيديولوجيات"، منوهًا بـ"أننا نتقدم ونسعى لننفتح على الجميع ولا نريد أن نعزل أحدًا ولا أن نلغي أحدًا، فتيارنا يكبر معكم وبكم وعندما يلغى أي كان في لبنان يضعف التيار وإذا لم يبق غيرنا تفقد الناس قدرتها على التمييز فنحن نريد أن يبقى الجميع كي نتميز".

وكشف أن "ما يحفظنا في هذا البلد هو أن نبقى ضمن الدولة والدستور الذي لم نخرج عليه يوما واحترمناه دوما على رغم عدم موافقتنا على طريقة صياغته او فرضه او حتى على الخلل الذي يمكن ان يكون موجودا فيه".