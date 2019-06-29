بو صعب اتصل بنظيره الكازاخستاني وتابع معه حادثة اللبنانيين

اتصل وزير الدفاع ​الياس بو صعب​ بنظيره ال​كازاخستان​ي، الذي كان زار ​لبنان​ منذ أسابيع والتقى بو صعب، وجاء هذا الاتصال بناء على طلب وزير الخارجية ​جبران باسيل​، وعبّر بو صعب خلال الاتصال عن استنكار لبنان للحادث الذي شهدته كازاخستان واستهدف لبنانيّين و عربا، كما طلب من نظيره أخذ جميع الإجراءات لحماية الجالية اللبنانية في ​كازخستان​، كما اطّلع منه على تفاصيل ما حدث وعلى حالة اللبنانيّين الذين لم تكن إصاباتهم خطرة و ان جميعهم اصبح خارج المستشفيات و في أماكن آمنة.

وابلغ بو صعب نظيره الكازخستاني طلب ​الدولة اللبنانية​ ان تولي الدولة في كازخستان أقصى جهدها لمعالجة هذه المشكلة، و اتفق الطرفان على ان يتابعا الاتصالات في ما بينهم ، بعد ان اكد وزير الدفاع الكازخستاني على اهتمام بلده الكبير واستنكاره لما حدث.