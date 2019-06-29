غريب: هناك صراع بين أهل السلطة على اقتسام ونهب أموال الشعب

أحيت منظمة "الحزب الشيوعي ال​لبنان​ي" في عكار، يوم الشهيد الشيوعي، باحتفال تكريمي أقامته في باحة مركز الحزب في حلبا، وحضره الأمين العام للحزب ​حنا غريب​ ومناصرون، وعائلات الشهداء وفاعليات عكارية. وألقى الأمين العام للحزب كلمة تحدث فيها عن معاني المناسبة وأهمية إحيائها سنويا اذ ان "استشهاد الرفاق هو السبب الرئيسي لوجودنا نحن الاحياء، لنستمر في النضال في كل الساحات"، مضيفا "أن الحزب الذي أسس النقابات وقدم الشهداء في سبيل الدفاع عن حقوق العمال والفلاحين، هو حزب لم ولن يستطيعوا إحتواءه لأنه حزب مستقل لم يرتهن يوما لطرف او سفارة، بل كان ولاءه المطلق لبناء دولة ديمقراطية وطنية لا طائفية".

واضاف غريب: "نحن في لبنان نتعرض لنهب مزدوج: الأول من أميركا وحلفائها الغربيين والعربان، لثرواتنا النفطية ولفرض سياساتهم الاقتصادية والاجتماعية والنقدية، لتحويلنا إلى دولة مزرعة تقوم على ​المحاصصة​ والاستزلام، والثاني هو نهب منظم من هذه السلطة السياسية الملحقة بالسفارات والامارات، وما نراه اليوم من مشاداة بينهم حول الموازنة، ما هو إلا صراع على اقتسام ونهب أموال الشعب".