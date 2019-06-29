النشرة: السفارة اللبنانية بكازاخستان تتابع تداعيات الإشكال الذي وقع اليوم

علمت "​النشرة​" من مصادر متابعة أن "​السفارة اللبنانية​ في نور سلطان تتابع تداعيات حادثة الشغب التي جرت صباح اليوم السبت في موقع تنغيز النفطي غرب ​كازاخستان​ على بعد 2000 كلم من العاصمة، ضمن المخيم التابع لشركة CCC، والتي نتج عنها عدد من الجرحى من جنسيات مختلفة ومنها لبنانية تعمل في الموقع".

ولفتت المصادر للنشرة إلى أن "السفارة تتواصل مع المسؤولين في ​وزارة الخارجية​ الكازاخستانية، ومع مسؤولي شركة CCC، ومع اللبنانيين، بغرض تأمين سلامتهم وإخلائهم وتوفير الوثائق اللازمة لهم للمغادرة"، مشيرة إلى أن "البعثة ستتابع مع الأجهزة المختصة ظروف الحادثة وإجراءات التحقيق، حفاظاً على سلامة اللبنانيين في كازاخستان ومصالحهم".