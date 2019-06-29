الفرزلي: الرئيس عون مستعد لإعادة حمية العلاقات مع سوريا

أكّد نائب رئيس مجلس النواب ال​لبنان​ي ايلي نجيب فرزلي أن "القوى الرئيسية في لبنان متفقة على عودة ​النازحين السوريين​ الى بلادهم"، مشيرًا إلى أن "البعض يريد استغلال وجود النازحين في لبنان ضد الرئيس السوري ​بشار الاسد​ خلال ​الانتخابات الرئاسية​ القادمة".

ولفت الفرزلي إلى أن "توطين الفلسطينيين والسوريين في لبنان تآمر حسب ​الدستور​"، مشددًا على أن "​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ مستعد لإعادة حمية العلاقات مع ​سوريا​".

ورأى أن "الاجتماع الأمني الأميركي الإسرائيلي الروسي الذي عقد في القدس له تداعيات على المنطقة لاسيما على لبنان وسوريا"، كاشفًا أن "المخطط الأميركي الإسرائيلي يسعى لاخراجِ المستشارين الايرانيين من سورية وهذا يعني واقعا جديدا سيفرض على المنطقة".