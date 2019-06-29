المسماري: كبدنا الميليشيات خسائر كبيرة في منطقتي واد الربيع وعين زارة

أكّد المتحدث باسم ​الجيش الوطني​ الليبي أحمد المسماري أن " الاشتباكات لا تزال متواصلة على محور عين زارة"، مشيرًا إلى "أننا كبدنا الميليشيات خسائر كبيرة في منطقتي واد الربيع وعين زارة".

ولفت المسماري إلى "ضربات جوية مكثفة على مناطق في غريان وبمحيط ​طرابلس​"، موضحًا أن "الغارات الجوية ستتواصل على غريان حتى استعادتها من الميليشيات والاشتباكات لا تزال متواصلة على محور عين زارة وفي محيط طرابلس".