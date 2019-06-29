المالكي: إسقاط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه جازان

أكّد المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن "التحالف اعترض وأسقط ​طائرة​ من دون طيار أطلقها ​الحوثيون​ من ​صنعاء​ باتجاه ​جازان​"، مشيرًا إلى "اننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد ميليشيا الحوثي وتحييد قدراتها بكل صرامة".

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