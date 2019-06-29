قائد الجيش الايراني: معلوماتنا الاستخباراتية لا تشير الى حرب الا اننا على أتم الاستعداد

أكد القائد العام لجيش إيران ​اللواء​ عبد الرحيم موسوي أن "قدراتنا الرادعة أحبطت العدو"، مشيرًا إلى "أننا على أتم الاستعداد، ونرصد العدو بدقة، إلا ان معلوماتنا الاستخباراتية لا تشير الى حرب.

ولفت موسوي إلى أن "في الظروف الراهنة لدى ​الجيش​ الايراني اتم الاستعداد، وهو إلى جانب مهامه الرسمية، فإنه مستعد لتقديم العون لرفع مشكلات الشعب الايراني العظيم أينما تحتاج ​الحكومة​".

وأشار اللواء موسوي الى "تخرصات الرئيس الأميركي دونالد ​ترامب​ ومناكفاته"، وأكد: "لندع ترامب، وعلينا أن ننفذ مناوراتنا العادية".