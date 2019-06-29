الجيش العراقي يقتل 5 إرهابيين حاولوا التسلل عبر الحدود السورية

أحبطت ​القوات العراقية​ ​محاولة تسلل​ لعناصر من ​تنظيم داعش الإرهابي​ عبر الحدود السورية إلى داخل البلاد.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان لها، أن قوة من ​اللواء​ السابع والعشرين في الفرقة الثامنة ضمن قيادة عمليات الجزيرة، تمكنت من قتل خمس عناصر إرهابيين حاولت التقرب من خط الحدود العراقية السورية شمال منطقة طريفاوي".

ونوهت الخلية بأن هذه العملية جاءت بعد متابعة مستمرة لمنع أي محاولة تسلل من قبل العصابات الإرهابية.