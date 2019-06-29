هجوم جديد للقوات السورية ضد نقطة مراقبة تابعة للجيش التركي في إدلب

أفادت ​وزارة الدفاع التركية​ بأن "​القوات​ الحكومية السورية نفذت قصفًا جديدًا استهدف نقطة المراقبة العاشرة للجيش التركي في إدلب، مضيفة أن الهجوم تم وقفه سريعا بعد تدخل فوري من قبل ​روسيا​".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن "نقطة المراقبة تعرضت لاستهداف بـ3 طلقات نارية "أطلقت من داخل أراضي سيطرة "​النظام السوري​" في منطقة إدلب لخفض التصعيد"، مشددة على أن "الهجوم لم يسفر عن سقوط ضحايا بين الكوادر أو وقوع أي أضرار مادية".

وأشارت إلى أن "القصف تم وقفه بفضل الإجراءات الفورية، التي اتخذتها روسيا عبر ممثليها على الأرض خلال ​إطلاق النار​".

وكشفت وزارة الدفاع التركية أن "قواتها كانت مستعدة للرد على هذا القصف بشكل مناسب حال استمراره"، مضيفة أنها "تتابع بدقة هذا الوضع".