خارجية إيران: نرد على الدبلوماسية بدبلوماسية وعلى الضغوط بالمقاومة

أعلنت وزارة ​الخارجية الإيرانية​، رداً على ​مجلس الأمن​ القومي الأميركي، "أننا نرد على الدبلوماسية بدبلوماسية وعلى الضغوط ب​المقاومة​"، مشيرة إلى أنه "يبدو أن الدبلوماسية في قاموس حكام ​أميركا​ تعني العقوبات و​الإرهاب​ الاقتصادي".

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