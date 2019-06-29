الفالح: اتفاق روسيا والسعودية في قمة 20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة

أكّد وزير ​الطاقة​ و​الصناعة​ والثروة المعدنية ​خالد الفالح​ أن "الشراكة ​السعودية​ الروسية تشكل ضمانة لمصالح منتجي ​النفط​ والمستهلكين"، مشيرًا إلى أن "اتفاق ​روسيا​ والسعودية في قمة 20 سيسهم في توازن أسواق الطاقة".

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