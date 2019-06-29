الخارجية العراقية تدين القصف التركي لمنطقة كورتك بمحافظة السليمانية

أعلنت ​وزارة الخارجية العراقية​ أنها "تدين القصف التركي لمنطقة كورتك بمحافظة السليمانية"، مشيرة إلى أن "الأعمال الحربية التركية تنتهك السيادة العراقية وتناقض مبادئ حسن الجوار"، مضيفة: "على الجانب التركي وقف قصف المناطق العراقية واحترام السيادة والتعاون لضمان أمن الحدود".

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