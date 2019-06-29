شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز 8 معلومات عن بدء تطبيق التأمين الصحى الشامل ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ‌

ونرصد تفاصيل التطبيق الأول للمشروع القومى فى 8 معلومات كالتالى:..

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- المرحلة الأولى تبدأ من محافظة بورسعيد، تليها محافظات المرحلة الأولى تباعاً.

- الخدمة الطبية بمحافظة بورسعيد ستقدم من خلال ٢٠ مركز صحة رعاية أولية و٧ مستشفيات.

- دعت الدولة المواطنين لسرعة التوجه وأسرهم إلى أقرب مركز صحة أولية لعمل الفحص الطبىالشامل مجاناً والتسجيل وفتح الملف العائلي والتعرف على طبيب الأسرة الخاص بعائلته.

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- منظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد تبدأ بمرحلة التشغيل التجريبي والتي تمتد لفترة شهرين من الأول من يوليو القادم وتنتهي في الأول من سبتمبر

- تم الاستعانة بشركات عالمية متخصصة لتدريب الأطقم الطبية على رأس العمل

- وكذلك توقيع بروتوكولات توأمة بين مستشفيات القطاع الخاص ومستشفيات المنظومة الجديدة في بورسعيد

- تم تأهيل البنية التحتية والتجهيزات عن طريق إعادة تطوير وتأهيل 7 مستشفيات و٢٠ وحدة صحية بمحافظة بورسعيد

- الاستفادة من النظام الجديد تقوم على فكرة طبيب الأسرة، حيث يقوم رب الأسرة بعمل ملف لأسرته داخل الوحدة التابع لها حسب الموقع الجغرافى.