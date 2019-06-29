شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "محلية البرلمان" تختتم زيارتها للإسكندرية.. تعرف على تفاصيل الجولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم السبت، زيارتها لمحافظتى البحيرة والإسكندرية، التى استمرت لمدة أربعة أيام منذ يوم الأربعاء الماضى، تفقدت خلالها العديد من المشروعات التنموية والخدمية، ورصدت مشكلات متعلقة بنقص الخدمات وانتشار العشوائيات والتعديات ومخالفات البناء وغيرها.

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واختتم الوفد البرلمانى زيارته الميدانية بلقاء مع الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ثم تفقد مشروع مستشفى وادى النطرون المتوقفة.

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وكان محافظ الإسكندرية خلال لقائه مع النواب، قد أكد أنه بالنسبة للصرف الصحى وتوصيله للمناطق المختلفة فينقصه توفير الاعتمادات المالية، وطالب بتطوير محطات الرفع حتى لا تحدث مشكلة فى حالة سقوط أمطار شديدة وسيول، قائلا: "جزء من تطوير الشبكات تتحمل المحافظة تكلفته، ومحطات الرفع فيها مشاكل لم يتم تطويرها".

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جدير بالذكر أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بدأت زيارتها بمحافظة البحيرة يوم الأربعاء الماضى، وتفقدت خلالها بعض المشروعات التنموية مثل مدينة رشيد الجديدة وبشاير الخير 4 برشيد، وميناء الصيد، ومشروع الثروة الحيوانية والنباتية "عاداه"، والمجمع السكنى الحرفى التجاري، وغيرها.

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وتوجهت اللجنة إلى محافظة الإسكندرية منذ يوم الخميس حتى اليوم السبت، تفقدت خلالها مشروع تطوير محور ترعة المحمودية "شريان الأمل" والمشروعات التنموية المرتبطة به، ومشروعات بشاير الخير( 1، 2،3،5)، وبعض الطرق التى تحتاج لتطوير وتأهيل، وبعض محطات الصرف الصحي، وشركة نهضة مصر المسئولة عن النظافة، كما زارت المنطقة الشمالية العسكرية واستمعت إلى شرح واستعراض المشروعات التنموية التى تتولى الشعبة الهندسية بالمنطقة تنفيذها.

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وترأس الوفد البرلمانى المهندس أحمد السجيني، أمين عام ائتلاف دعم مصر ورئيس لجنة الإدارة المحلية، ويضم الوفد كل من النواب أعضاء لجنة الإدارة المحلية (محمد الدامى أمين سر اللجنة، محمد الحسيني، يسرى الأسيوطي، أحمد سليمان، عصام إدريس، عبد العزيز الصفتي، عطية موسي، عبد الحكيم مسعود، منى جاب الله، أمل زكريا)، بالإضافة إلى المستشار رضا حسين أمين اللجنة، ومحمد صابر ومصطفى صبحي، من أمانة اللجنة.

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