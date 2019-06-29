"أبوشقة": الشعب لم يخرج في 25 يناير من فراغ.. و30 يونيو ثورة شعبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:
قال المستشار بهاء أبوشقة، رئيس حزب الوفد، إنه قبل 25 يناير، كنا أمام وضع اقتصادي وسياسي متهالك، فلم يخرج الشعب آنذاك من فراغ، كما كنا أمام تزوير الإرادة المصرية، بانتخابات٢٠١٠ وهو أمر غير مسبوق، لتكون هذه الواقعة من أهم أسباب الخروج في 25 يناير بعدما شعر الشعب أنه لا أمل في هذا النظام.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها حزب الوفد اليوم السبت، بحضور بعض من قياداته بمناسبة الذكرى السادسة لثورة ٣٠ يونيو.
وتابع: "٢٥ يناير كانت أملا للمصريين لنكون أمام بداية حقيقية للإصلاح، ولكن هذه الآمال والأحلام تحطمت أمام ما حدث من اختطاف للثورة والإرادة بل والدولة المصرية، فضلا عما حدث من فوضى متعمدة ليصل الإخوان للسلطة".
وأشار "أبوشقة"، إلى أن الحرائق التي حدثت كانت تهدف لوصول الإخوان للحكم، إضافة للحصار الذي شهدناه عند قصر الاتحادية، والمحكمة الدستورية.
وأوضح أن بعد كل ما حدث فإن القيمة الحقيقية لثورة٣٠ يونيو، أنها كانت ثورة شعبية من كافة الأطياف المصرية.
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