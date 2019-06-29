القبض على مصري استخدم طائرة مسيَّرة للتجسس على النساء

ألقى الأمن المصري في محافظة القليوبية شمال القاهرة، القبض على شخص استخدم طائرة مزودة بكاميرا صغيرة للتجسس على النساء داخل منازلهن.
(البلكونات والشبابيك)، وتم التحفظ على الطائرة“.
وقالت ”بوابة أخبار اليوم“ الإلكترونية، اليوم الجمعة، إنّ ”قسم شرطة بنها (شمال القاهرة)، تلقى بلاغًا من أحد المواطنين بمنطقة كفر السرايا في بنها، بعثوره على طائرة تجسس فيها كاميرا تقف على باب بلكونة شقته، أثناء نومه مع زوجته، فضبطها وتبيّن أن المتهم ويعمل محاميًا يقوم باستخدامها للتجسس على السيدات وهن نائمات ليلًا“.
وأضافت أنّه ”تم ضبط المتهم، وتبين أنه يستخدمها عن بعد في التجسس، وتصوير السيدات أثناء نومهن في منازلهن من خلال
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