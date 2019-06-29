بعد مقتل سلفه ..تعيين مدير جديد لجهاز الامن و المخابرات في اثيوبيا

أعلنت الحكومة الإثيوبية، الجمعة، تعيين الجنرال آدم محمد، مدير جهاز الأمن والمخابرات، رئيسًا لهيئة أركان الجيش، خلفًا للجنرال الراحل سعري مكنن الذي قتل السبت الماضي بمنزله خلال محاولة انقلابية فاشلة.
وذكر التلفزيون الرسمي الإثيوبي أنه تم تعيين دملاش جبرميكائيل خلفًا لآدم محمد على رأس جهاز الأمن والمخابرات.
والسبت، أعلنت الحكومة الإثيوبية مقتل مكنن (57 سنة) من قبل حارسه الشخصي، إثر محاولة مجموعة مسلحة إسقاط حكومة أمهرا، والسيطرة على السلطة.
وكانت حكومة إقليم أمهرا اعلنت الاثنين أن العقل المدبر للمحاولة الانقلابية التي جرت في الإقليم الجنرال أسامنيو تسيجي، الذي قُتل في اشتباك مع قوات الأمن.
ويتمتع إقليم أمهرا بحكم ذاتي، ويترأس حكومته أحد أحزاب الائتلاف الحاكم، وهو حزب ”شعب أمهرا الديمقراطي“.
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