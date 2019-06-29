تركي آل الشيخ : هذا موعد طرح ألبومي الجديد مع عمرو مصطفى



أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالسعودية عن مفاجأة للجمهور فى الوطن العربى .

كتب آل الشيخ من خلال حسابه الشخصى عبر الفيس بوك : " سيجمعني ألبوم كامل من كلماتي وألحان وغناء عمرو مصطفى وتوزيع نخبة من الموزعين العالميين وفي أكبر وأحدث استوديوهات العالم.

أعتقد أنه سيكون نقلة في عالم الموسيقى العربية، وأنا أرفع راية التحدي.

Advertisements

وقال آل الشيخ :"اعملوا مزيكا زي كده أو كونوا مستمعين فقط. موعدنا 4 أغسطس في يوم ولدت فيه وأحببت أن أشارككم الألبوم فيه كنت مهتما بكل التفاصيل وأكثر

ما أتعبني جنان عمرو مصطفى. ربنا يتمم على خير".

يُذكر أن تركي آل الشيخ قد باع الحصة التي كان يمتلكها في نادي بيراميدز خلال الشهرين الماضيين.

وسبق أن أعلن الملك سلمان بن عبد العزيز مطلع العام الحالي، تعيين عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيسًا لهيئة الرياضة، وإعفاء تركي آل الشيخ الذي تم تعيينه رئيسًا لهيئة الترفيه.

