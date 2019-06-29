ترامب يتعهد بالطعن على منعه من بناء جدار المكسيك الحدودي

تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت بالطعن للاستئناف في الأمر الصادر عن محكمة أمريكية أمس الجمعة بمنعه من استخدام 5ر2 مليار دولار من ميزانية الجيش الأمريكي لإقامة جدار على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك.



وذكر راديو "صوت أمريكا" - في نشرته باللغة الإنجليزية - أن قاضيًا فيدراليًا أصدر هذا الأمر استنادًا إلى دعوى قضائية

رفعتها ولاية كاليفورنيا نيابة عن 20 ولاية أمريكية أخري ومنظمات مدنية - حيث تضمن هذا الأمر منع ترامب من إقامة أجزاء من هذا الجدار الحدودي باستخدام أموال الجيش الأمريكي.



وقرر القاضي الفيدرالي - أيضا - وقف جميع الإجراءات التي تقوم بها الإدارة الأمريكية فورًا لتحويل

هذا المبلغ - المدرج أصلا في ميزانية الجيش الأمريكي - لإقامة الجدار الحدودي، حيث لجأ ترامب إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بعد عرقلة الديمقراطيين في الكونجرس لمحاولاته الرامية للحصول على المبالغ اللازمة لإقامة الجدار الحدودي.



وكان ترامب قد لجأ إلى إعلان حالة الطوارئ الوطنية للحصول على 6 مليارات دولار لتمويل إقامة الجدار الحدودي استنادا إلى أن تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة عبر الحدود الجنوبية يمثل تهديدا للأمن القومي الأمريكي.