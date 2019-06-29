مطارات نيوجيرسي تستأنف حركة الملاحة الجوية

المسافرين التواصل مع شركات الطيران، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".
أعادت سلطات مطار "نيوآرك ليبرتى" بولاية نيوجيرسى الأمريكية، السبت فتح المطار واستئناف الرحلات المغادرة والقادمة، لكنها أوضحت أن تأخيرًا يشوب الحركة الملاحية وطلبت من
وكانت السلطات أعلنت فى تغريدة لها على موقع
تويتر، فى وقت سابق وقفها جميع الرحلات المغادرة والقادمة من المطار الدولى بسبب حالة طوارئ نجمت عن هبوط اضطرارى لطائرة تابعة لشركة "يونايتد"، وهو ما أجبر السلطات على تعليق الملاحة الجوية.
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