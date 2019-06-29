قال زعيم حزب العمال البريطاني جيريمي كوربين، إن اجتماعات وزارة الظل لن تناقش "موضوعات حساسة" بعد الآن بسبب التسريبات للإعلام.
وفي محاولة لوقف تسريب تفاصيل ما يقوله الأعضاء البارزون في الحزب ، أمر كوربين بمراجعة أسماء أعضاء الحزب الذين يحضرونالاجتماع الأسبوعي، حسبما ذكر موقع "بوليتيكس هوم".
وتأتي تلك الخطوة بعدما تناقلت تقارير صحفية أخبار مشادات سياسية وقعت مؤخرًا في اجتماعات بين كبار أعضاء فريق كوربين.
وفي رسالة لأعضاء وزارة الظل، قال
وفي المقابل، ستدشن مجموعات فرعية خاصة ، مكونة من عدد محدود من الأعضاء البارزين في الحزب ، لمناقشة موضوعات محل خلاف مثل موقف الحزب من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست".
ويواجه كوربين ضغوطًا متزايدة على عدد من الأصعدة، بخلاف مسألة بريكست.
كانت هذه تفاصيل خبر التسريبات تحرم حكومة الظل البريطانية من مناقشة قضايا حساسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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