9 أشهر خفض سعودي روسي لإنتاج النفط

زيارة المملكة
عقد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس وفد المملكة المشارك في قمة قادة دول مجموعة العشرين الأمير محمد بن سلمان، ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين، اجتماعا في مدينة أوساكا اليابانية. وحمّل الرئيس الروسي في الاجتماع ولي العهد نقل شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعوته لزيارة المملكة، مبدياً تطلعه لهذه الزيارة. وعبر عن سروره بلقاء ولي العهد، ومناقشة الموضوعات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام والعمل المشترك. ورحب بوتين باستضافة المملكة لقمة دول مجموعة العشرين القادمة، معربا عن ثقته بأن رئاسة المملكة لأعمالها ستسهم في حل الموضوعات التي تحظى باهتمام دولي. وأكد الرئيس الروسي دعم بلاده للمملكة لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة.
تطور كبير
نقل ولي العهد لبوتين تحيات وترحيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بزيارته المملكة في الفترة القادمة. وأبرز ما تشهده العلاقات السعودية الروسية في السنوات القليلة الماضية من تطور كبير في المجالات كافة، خاصة السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية. وأكد ولي العهد أن البلدين الصديقين يعملان على الكثير من الموضوعات وإنجازها لمصلحة البلدين والشعبين، ونأمل أن تتكلل هذه الجهود بالنجاح. وجرى خلال الاجتماع بحث مجالات التنسيق المشترك وبخاصة ما يتعلق بالتبادل التجاري والاستثمار، والتأكيد على أهمية استمرار التعاون في المجال النفطي.
الرئيس الروسي
أعرب عن شكره لخادم الحرمين على دعوته لزيارة المملكة
رحب باستضافة السعودية لقمة دول مجموعة العشرين القادمة
أكد ثقته بأن رئاسة المملكة ستسهم في حل الموضوعات الدولية
دعم بلاده لإنجاح أعمال قمة مجموعة العشرين القادمة
ولي العهد
رحب بزيارة بوتين إلى المملكة في الفترة القادمة
أبرز ما تشهده العلاقات من تطور كبير
أكد أن البلدين الصديقين يعملان الكثير لمصلحة الشعبين
أعرب عن أمله أن تتكلل الجهود بالنجاح
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