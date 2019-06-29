هجوم للمقاومة اليمنية على حوثيي البيضاء

شنت القوات المشتركة والمقاومة هجوما عنيفا ومباغتا أمس على ميليشيات الحوثي الإرهابية في جبهة «قانية» بمحافظة البيضاء، نتج عنه سقوط عدد من الحوثيين وخسارتهم أسلحهم وعتادهم.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الفرق الهندسية العسكرية التابعة للجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة، بالتعاون مع خبراء ألغام من قوات التحالف، إتلاف نحو خمسة آلاف عبوة ولغم متنوعة كانت زرعتها ميليشيات الحوثي الانقلابية، في مناطق متفرقة من مدينة حرض ومزارع النسيم والخضراء والقرى المجاورة لها بمحافظة حجة، شمال غربي صنعاء، والمحاذية للسعودية، ليصل إجمالي ما تم انتزاعه من الفرق الهندسية 37 ألف لغم في كل من مديريات ميدي وحرض وحيران وعبس وأجزاء من مستبأ، وفقا لما أكده العميد ياسر الروحاني رئيس شعبة الهندسة العسكرية بالمنطقة العسكرية الخامسة.