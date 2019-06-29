رئيس وزراء اليابان: المملكة منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة

مرتكزات في البيان الختامي
جدد القادة تأكيدهم بالالتزام لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.
السعي لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة.
دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين مهامها.
العمل على تحقيق مجتمع شامل ومستدام وآمن وجدير بالثقة ومبتكر من خلال الرقمنة.
تعزيز تطبيق التقنية الناشئة ومشاركة فكرة مجتمع المستقبل الذي يركز على الإنسان.
4 قضايا رئيسية
1 - تعزيز النمو الاقتصادي العالمي
2 - تحقيق نمو شامل ومستدام
3 - مواجهة التحديات البيئية العالمية
4 - جودة البنية التحتية للاستثمار والابتكار والرقمنة
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