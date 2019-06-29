رئيس وزراء اليابان: المملكة منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة

أكد رئيس وزراء اليابان رئيس الدورة الحالية لقمة دول مجموعة العشرين شينزو آبي، الالتزام بشكل كامل بالنجاح الكبير للقمة القادمة في الرياض، وقال: «المملكة أعلنت عن رؤية 2030 وهي منخرطة بشكل كبير في إصلاحات غير مسبوقة، وأتمنى النجاح الكبير لقمة مجموعة العشرين في الرياض»، وأضاف في مؤتمر صحفي في ختام أعمال قمة دول مجموعة العشرين في مدينة أوساكا: «اتفقنا على التصميم لتحسين فرص النمو الاقتصادي»، مشيراً إلى أن العالم بإمكانه الاتحاد لتوفير بيئة للنمو. ولفت الانتباه إلى أن اليابان حرصت خلال فترة رئاستها لهذه القمة على اكتشاف القواسم المشتركة بين الدول الأعضاء، وركزت على ما يجمع بين دول مجموعة العشرين، فيما أكد البيان الختامي للقمة سعي الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على تسخير قوة الابتكار التقني والتقنية الرقمية بشكل خاص وتطبيقها لصالح الجميع، والسعي لخلق دورة جيدة من النمو الاقتصادي والتصميم على بناء مجتمع قادر على اغتنام الفرص، والتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، المعروضة اليوم وفي المستقبل، بما في ذلك تحديات التغيير السكاني.

مرتكزات في البيان الختامي

جدد القادة تأكيدهم بالالتزام لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل.

السعي لتحقيق بيئة تجارة واستثمار حرة ونزيهة وشفافة وقابلة للتنبؤ بها ومستقرة.

دعم الإصلاح الضروري لمنظمة التجارة العالمية لتحسين مهامها.

العمل على تحقيق مجتمع شامل ومستدام وآمن وجدير بالثقة ومبتكر من خلال الرقمنة.

تعزيز تطبيق التقنية الناشئة ومشاركة فكرة مجتمع المستقبل الذي يركز على الإنسان.

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4 قضايا رئيسية

1 - تعزيز النمو الاقتصادي العالمي

2 - تحقيق نمو شامل ومستدام

3 - مواجهة التحديات البيئية العالمية

4 - جودة البنية التحتية للاستثمار والابتكار والرقمنة