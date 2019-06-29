تهنئة الكونغو بذكرى الاستقلال



بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان ، برقيتي تهنئة لرئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسكيدي، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وقال الملك سلمان بن عبدالعزيز: يطيب لنا بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن نبعث لفخامتكم باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة، ولحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق اطراد التقدم والازدهار. وقال ولي العهد في برقيته: يسرني بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلدكم، أن أعبر لفخامتكم عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة، راجياً لحكومة وشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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