ترحيل 4 مشتبه ارتباطهم بداعش إلى مصر والعراق

قالت سلطات كوستاريكا، إنها سوف تسلم مصر والعراق، أربعة أشخاص يشتبه بصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، وقد تم اعتقالهم، الثلاثاء الماضي، من قبل سلطات نيكاراجوا خلال محاولتهم التسلل إلى الولايات المتحدة عبر الحدود مع المكسيك. العناصر الأربعة سلمتهم نيكاراجوا إلى كوستاريكا، حيث تسللوا عبر الأخيرة، وسيتم ترحيلهم إلى مصر والعراق، إذ إن اثنين منهم مصريان وهما: محمد إبراهيم ومحمود سامي عيسى، 33 و26 عاما، والآخران عراقيان وهما: أحمد غانم الجبوري ومصطفى على محمد يعقوب، 41 و29 عاما. وقالت مديرية الهجرة فى كوستاريكا، إن الأربعة ستتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية بمجرد الانتهاء من تحقيقاتهم. ودخل المشتبه بهم الأربعة إلى كوستاريكا من بنما في 9 يونيو بموجب اتفاقية مراقبة الهجرة التي تسمح لـ100 شخص بدخول البلاد يوميا. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشف تقرير صادر عن مركز أبحاث أميركي مختص بالتطرف، عن اعتراف عنصر داعشي بخطط لتنظيم داعش الإرهابي لاستغلال التسلل عبر الحدود المكسيكية إلى الولايات المتحدة، مستخدمين العناصر الغربية والمتحدثين بالإنجليزية، ومن ثم استهداف مؤسسات مالية.



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