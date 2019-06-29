مقاتلات التحالف تدمر مخازن وآليات لميليشيات الحوثي الإرهابية في صعدة

دمرت مقاتلات "تحالف دعم الشرعية في اليمن" آليات تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في معقلها بمحافظة صعدة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن مصادر عسكرية يمنية قولها، إن "مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن دكّت مواقع متفرقة لميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، في مديرية كتاف شرق صعدة، إضافة إلى موقع آخر في منطقة الفحلوين المتاخمة لمركز مديرية كتاف، ما نتج عنه تدمير مدفعية ومصرع عدد من عناصر الميليشيات الإرهابية".

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ودكت مقاتلات "التحالف" بعدد من الغارات الجوية، مخزن أسلحة تابع للميليشيات في وادي حضوان، بالمديرية ذاتها، وأسفر القصف عن تدميره ومصرع وجرح عدد من عناصر الميليشيات الحوثية. كما استهدفت الغارات مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقتي الغول، والعشاش القريبتين من مركز المديرية.