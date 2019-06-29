ترامب يبحث في سيول العلاقات الشائكة مع كوريا الشمالية

يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب زيارته إلى كوريا الجنوبية غداً الأحد، حيث يجري مباحثات هناك حول النزاع القائم بشأن البرنامج النووي لكوريا الشمالية.

ويعتزم ترامب إجراء مباحثات مع الرئيس مون جاي إن في سيول، بشأن كيفية التعامل مع النزاع القائم. وقد توقفت المفاوضات بين الولايات المتحدة والقيادة في بيونج يانج منذ فشل لقاء القمة بين ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون في فبراير الماضي في فيتنام.

وفضلاً عن ذلك يعتزم ترامب القيام بزيارة تفقدية للمنطقة الحدودية بين الكوريتين.

وكان ترامب قدم قبل وصوله إلى كوريا الجنوبية اليوم السبت، عرضاً غير مباشر عبر "تويتر"، إلى كيم يونج أون للقاء به في المنطقة منزوعة السلاح بين الكوريتين. ولم يتبين حتى الآن ما الذي سيناقشه ترامب مع كيم هناك.

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كما أنه من غير المؤكد أيضاً إن كان اللقاء سيتم فعلاً أم لا. ووصفت كوريا الشمالية عرض ترامب بأنه مثير للاهتمام.

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وقالت النائب الأول لوزير الخارجية تشو سون هوي لوسائل الإعلام الرسمية، إن حكومة بيونج يانج لم تتلق اقتراحاً رسمياً بذلك.

ويعتزم ترامب العودة إلى الولايات المتحدة يوم غد الأحد، بعد التقائه بالجنود الأميركيين في كوريا الجنوبية.