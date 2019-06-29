الرئيس التونسي قد يغادر المستشفى مطلع الأسبوع

أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت، أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة، "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء.

وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالاً، لم يعد بخطر، ونأمل بأن يغادر المستشفى الإثنين أو الثلاثاء".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن قايد السبسي (92 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية".

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وقايد السبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سناً في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية. ونقل الخميس إلى المستشفى تزامناً مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم "داعش" الإرهابي، واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة، ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.