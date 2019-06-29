خلال لقائه بوتين.. السيسي يشدد على أهمية استعادة دور المؤسسات في ليبيا ودعم الجيش الوطني

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، خلال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة "مجموعة العشرين" بأوساكا، على الأهمية البالغة لعامل استعادة دور مؤسسات الدولة الوطنية في ليبيا، ودعم الجيش الوطني الليبي على نحو يكافح نشاط التنظيمات المسلحة الإرهابية ويفرض الأمن ويعيد الاستقرار ويقوّض التدخلات الخارجية، تمهيداً لعقد الانتخابات والاستحقاقات السياسية، لإنفاذ إرادة الشعب الليبي صاحب الحق الأصيل في تحديد مستقبل بلاده.
وأشار الرئيس بوتين إلى الأهمية التي يوليها لاستمرار التنسيق والتشاور مع الرئيس السيسي بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتقديره لدور مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب بما تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين من تنام، لا سيما في أعقاب زيارته إلى روسيا في أكتوبر 2018، وما أسفرت عنه من التوقيع على اتفاق الشراكة والتعاون الاستراتيجي الشامل على مستوى قيادتي البلدين، فضلاً عن التوقيع على مذكرة تفاهم لإنشاء آلية المشاورات السياسية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيسين تطرقا خلال اللقاء إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومنها الجهود المشتركة لاستئناف حركة الطيران بين المدن الروسية ومطاري شرم الشيخ والغردقة، فضلاً عن مشروع محطة الضبعة النووية، والمنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس، والتعاون المشترك في مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.
كما تم استعراض فرص التعاون الثلاثي بين مصر وروسيا في القارة الأفريقية في ضوء رئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي. وتم التطرق في هذا السياق إلى الاستعدادات الجارية لتنظيم القمة الأفريقية - الروسية في أكتوبر المقبل، وتوافق الرئيسان حول ضرورة العمل على بلورة نتائج فعلية وعملية لتلك القمة لصالح الشعوب الأفريقية بالمقام الأول، سعياً نحو صياغة إطار للشراكة والتعاون المستدام بين روسيا والدول الأفريقية.
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