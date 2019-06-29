كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطات الأمنية في تونس تحدد هوية انتحاري "شارل ديغول" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توصلت السلطات الأمنية التونسية إلى هوية انتحاري شارع شارل ديغول الذي فجر نفسه في العاصمة، يوم الخميس.

وأفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في تونس، سفيان السليطي، اليوم السبت، في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية (وات)، بأنه تم تحديد هوية منفذ عملية شارل ديغول الإرهابية التي جرت يوم الخميس الماضي.

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ولم يكشف سفيان السليطي المزيد من التفاصيل حفاظا على سرية الأبحاث، وفق تعبيره.

وأضاف السليطي، في تصريحه لـ"وات"، أن الأبحاث بخصوص العمليتين الإرهابيتين بكل من شارع شارل ديغول ومنطقة القرجاني بالعاصمة متواصلة.

وكان الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أفاد في تصريح سابق للوكالة التونسية، بأنه تم التعرف على هوية الشخص الذي قام بتفجير نفسه بحزام ناسف قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني، أثناء تأهب أعوان وإطارات أمنية تابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب للخروج في مهمة عمل، إثر العملية الإرهابية التي جرت الخميس في شارع شارل ديغول بالعاصمة.