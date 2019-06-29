وزارة الدفاع الجزائرية: توقيف 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية شمالى البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، توقيف خمسة عناصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية بومرداس (شمال).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية إنه تم أيضا توقيف 3 تجار مخدرات بكل من ولايات تيبازة (شمال)، والنعامة (شمال غرب) وسوق أهراس (شمال شرق) وضبط 17.4 كيلو جرام من المخدرات و533 قرصا مهلوسا.

وأشار البيان إلى أن عناصر حرس الحدود أوقفت 23 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان (شمال غرب) وبشار (جنوب غرب).