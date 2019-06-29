رجوي: توحش الملالي في العلاقات الدولية استعراض مزيف للقوة

قالت زعيمة المعارضة الإيرانية، مريم رجوي، إن توحش الملالي في العلاقات الدولية، استعراض مزيف للقوة.

وأضافت، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم السبت، حزيران 29، 2019: هذا مجرد خطأ أو دعايات لوبيات النظام، سعيًا لتصوير محاولات الملالي بأنها علامة قوة للنظام.

وأكدت رجوي، أن نظام الملالي مصدر تأجيج نيران الحروب وزعزعة الاستقرار في المنطقة.

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وأوضحت أن سياسة الاسترضاء، التي هي الوجه الثاني لعملة معاداة المقاومة الإيرانية، مكّنت الملالي على مدى العقود الأربعة الماضية من عدم دفع ثمن جرائمهم وعدوانهم، بل بالعكس جعلتهم يتشجعون ويتطاولون أكثر.

ولفتت زعيمة المعرضة الإيرانية إلى أن المقاومة الإيرانية حاملة رسالة السلام والحرية.

ودعت رجوي، في وقت سابق، إلى ضرورة فرض العقوبات على الملا روحاني وإدراجه على قوائم الإرهابيين.