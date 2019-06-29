حالة الطقس في الإمارات ليوم غد الأحد

توقع "المركز الوطني للأرصاد" في دولة الإمارات أن يكون الطقس غداً حاراً إلى شديد الحرارة نهاراً صحوا بوجه عام وغائما جزئيا شرقا، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وأكد أن حركة الرياح: جنوبية غربية - شمالية غربية (18 - 28 كم) ساعة تصل إلى 38 كم/ س أحيانا.. والموج في الخليج العربي يكون خفيفا إلى متوسط بوجه عام.. و يحدث المد الأول عند الساعة 12:06 والمد الثاني عند الساعة 23:23 والجزر الأول عند الساعة 16:39 والجزر الثاني عند الساعة 06:47.

وأورد: في بحر عمان يكون الموج خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام.. ويحدث المد الأول عند الساعة 08:30 والمد الثاني عند الساعة 19:10والجزر الاول عند الساعة 13:49 والجزر الثاني عند الساعة 02:13.