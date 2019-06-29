شكرا لقرائتكم نجل رئيس تونس يكشف تطورات حالة والده الصحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نجل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي السبت أن والده الذي تعرّض الخميس لوعكة صحية حادة "لم يعد بخطر" ويمكن أن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء.

وقال حافظ قايد السبسي، رئيس اللجنة المركزية في حزب "نداء تونس" الذي أسسه والده، إن "الرئيس بات أفضل حالا، ولم يعد بخطر ونأمل بأن يغادر المستشفى الاثنين أو الثلاثاء".

وكانت الرئاسة التونسية قد أعلنت الخميس أن الباجي قايد السبسي (93 عاماً) تعرّض لـ"وعكة صحية حادة" استوجبت نقله إلى المستشفى العسكري بتونس، حيث زاره الجمعة رئيس الوزراء يوسف الشاهد لمناقشة "الوضع العام في البلاد" و "حالته الصحية".

Advertisements

والسبسي هو ثاني أكبر رئيس دولة سنا في العالم بعد ملكة بريطانيا إليزابيت الثانية.

ونقل الخميس إلى المستشفى تزامنا مع تفجيرين نفّذهما انتحاريان من تنظيم داعش واستهدفا عناصر أمنية في تونس العاصمة ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط ثمانية جرحى.

وأثارت الوعكة الصحية للرئيس مخاوف من حصول فراغ دستوري خاصة مع قرب موعد الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية العام الحالي.