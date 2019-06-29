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بعد تهديد أردوغان...هل ستندلع مواجهة بين الجيشين الليبي والتركي؟

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نقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة إن صدرت عن الجيش الوطني الليبي خطوات ضد تركيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن أن الجيش سيحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وسيمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية، كما أعلن عن إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وبالقبض على الأتراك الموجودين في البلاد.

وأوضح المسماري أن الأوامر صدرت بالتعامل مع أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، بالإضافة إلى مهاجمة أي وجود عسكري تركي، مشددا على أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.

وقال أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات في ليبيا، لكن في حال كانت صادرة عن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، فإن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة.

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