صفي الدين: نقدر الإجماع اللبناني برفض صفقة القرن ومن يدعو للتوطين عدو للبنان

رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين أن "صفقة القرن هي إحدى الأدوات التي تستخدمها الولايات المتحدة الأميركية، ومعها أموال بعض حكام الخليج، وهم يستخدمون هذه الآداة لتطويق إيران".
وأضاف خلال حفل إطلاق الأنشطة الصيفية في مركز الإمام الخميني الثقافي في بعلبك: "إننا نقدر كثيرا الإجماع اللبناني السياسي على رفض صفقة القرن، إنه دليل على أن لبنان منيع وقوي ومحصن، خاصة فيما يتعلق بالإجماع على رفض التوطين".
ونوه صفي الدين بـ "الإجماع اللبناني ضد صفقة القرن وضد التوطين"، متهما بعض الحكام العرب بالتآمر على لبنان لأن "من يريد التوطين في لبنان هو المتآمر عليه، وكل من يدعو إلى التوطين في لبنان هو عدو للبنان، سواء كان أميركيا أو عربيا أو خليجيا"، مشيرا الى اننا "اليوم أمام هذه التحديات والمواجهات واضحون في خياراتنا، والطريق الذي سلكناه هو طريق المقاومة، وولاية الفقيه والإمام الخميني والإسلام المحمدي الأصيل".
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