انقاذ شخصين من الغرق عند شاطئ رأس العين جنوب صور

افادت معلومات صحافية أن عناصر الدفاع المدني، أنقذا شخصين من الغرق عند شاطئ رأس العين جنوب صور، وتم نقلهما إلى المستشفى اللبناني- الايطالي.
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