الحزب التقدمي: غرف مخابراتية تنتج روايات هابطة للتشويش على رئيس الحزب

ردت مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي"، على ما اعتبرته حملات موجهة ضد رئيس الحزب وليد جنبلاط، مشيرة في بيان الى انه "كم هي فاشلة تلك الغرف المخابراتية السوداء التي تنتج روايات هابطة من نسج الخيال، تعكس المستويات الهابطة لمطلقيها وتخبطهم في السعي لإنتاج مقالات لا تمت للحقيقة بصلة، ولا تعدو كونها محاولات بائسة للتشويش على رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ومواقفه ودوره وموقعه".
واضاف البيان: "آخر هذه الإبداعات السيئة ما نقل عن موقع وهمي يدعى "الجولان نيوز" وتناقلته مواقع معروفة الأهداف والمرامي ومصادر التشغيل والتمويل، وهي تفضح مستويات محركيها، وتنتج روايات فاشلة بالشكل والمضمون بكل ما للكلمة من معنى، فهنيئا لهؤلاء الكتبة تقاريرهم، وهنيئا لتلك المواقع هبوطها الأخلاقي والسياسي والإعلامي".
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