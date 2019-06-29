أقيمت مسيرة صلاة من ​دير سيدة النجاة​ ​بكفيا​ الى تلة ​القديسة رفقا​ ​حملايا​، تمّ خلالها إضاءة الشموع. وتجمع المؤمنون والأهالي أمام الدير عند الساعة الخامسة عصرًا وانطلقوا في المسيرة. واختتمت بذبيحة الهية رعاها ​البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي​ على تلة القديسة رفقا في حملايا، كما شارك في القداس الرئيس السابق أمين الجميل.

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