كالامارد تنتقد عدم إبراز زعماء العالم قضية خاشقجي بلقاءاتهم بمحمد بن سلمان في أوساكا

انتقدت المحققة الأممية التي تقود تحقيقا في مقتل الصحفي السعودي ​جمال خاشقجي​ أغنيس كالامارد، تجاهل زعماء الدول هذه القضية في لقاءاتهم بولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة "G20" التي عقدت في أوساكا الصينية.

وخاطبت كالامارد الرئيس الأمركي ​دونالد ترامب​، قائلة: "عزيزي دونالد ترامب، عندما التقيت ولي العهد محمد بن سلمان، هل ناقشت مقتل السيد خاشقجي وتسلسل ​القيادة​ والتحقيق الفاشل والمحاكمة المغلقة؟ بإمكانكم تغيير كل شيء في البحث عن العدالة لخاشقجي".

وتوجّهت إلى ملكة ​هولندا​ ماكسيما، التي عقدت أيضا لقاء ثنائيا مع ولي العهد السعودي على هامش قمة ​مجموعة العشرين​ التي اختتمت اليوم السبت في أوساكا، متسائلة: "يا صاحبة السمو الملكي، عندما قدمت لمحمد بن سلمان شرف لقائك، أثق بأنك أبرزت قتل خاشقجي خارج نطاق ​القضاء​ والتحقيق الفاشل وعدم التركيز على تسلسل القيادة والمحاكمة المغلقة، وأنا واثقة أنك طالبت بالعدالة لخاشقجي".

كما تطرقت كالامارد إلى اللقاء الثنائي الذي عقدته مع ولي العهد السعودي على هامش القمة، رئيسة الوزراء البريطانية، ​تيريزا ماي​، مشيرة إلى أن "الدعوة لضمان الشفافية في قضية خاشقجي والتي وجهتها ماي إلى الأمير السعودي ليست كثيرا لكن أكثر مما فعله الزعماء الآخرون في G20".

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وشددت المسؤولة الأممية على أن "الصمت لا يمكن أن يكون خيارًا".

وأعلنت السلطات ​السعودية​ بعد سلسلة روايات متضاربة أن خاشقجي، الصحفي المتعاقد مع صحيفة "واشنطن بوست"، قتل عقب دخوله قنصلية المملكة في ​اسطنبول​ التركية في الثاني من تشرين الأول الماضي، من قبل فريق أمني جاء من ​الرياض​، مشيرة إلى أن الجريمة جاءت نتيجة تجاوزات مسؤولين منفردين تجري الآن محاكمتهم.

لكن كالامارد في تقريرها عن الحادث، تعتبر أن هذه الجهود غير كافية، وأن المحاكمة التي تجري في السعودية تفتقر إلى الشفافية، مشتبهة بوقوف مسؤولين أرفع مستوى وراء الجريمة، قد يكون بينهم ولي العهد.