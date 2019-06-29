الخارجية الأميركية:السلام والاستقرار المستديمان في ليبيا لا يتحققان إلا عبر الحل السياسي

أكّدت وزارة الخارجية الأميركية "أننا نأخذ بجدية فائقة كل التقارير عن سوء استعمال أسلحة أميركية الصنع"، مشيرة إلى أن "السلام والاستقرار المستديمان في ليبيا لا يتحققان إلا عبر الحل السياسي".
ولفتت الخارجية إلى أن "نجاح الوساطة الأممية يعتمد على تحقيق وقف لإطلاق النار في طرابلس ومحيطها"، مشددة على "اننا ندعم الجهود المتواصلة للمبعوث الدولي إلى ليبيا غسان سلامة وفريق الدعم الأممي".
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