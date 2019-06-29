الخارجية الأميركية:السلام والاستقرار المستديمان في ليبيا لا يتحققان إلا عبر الحل السياسي

أكّدت ​وزارة الخارجية الأميركية​ "أننا نأخذ بجدية فائقة كل التقارير عن سوء استعمال أسلحة أميركية الصنع"، مشيرة إلى أن "السلام والاستقرار المستديمان في ​ليبيا​ لا يتحققان إلا عبر الحل السياسي".

ولفتت الخارجية إلى أن "نجاح الوساطة الأممية يعتمد على تحقيق وقف ل​إطلاق النار​ في ​طرابلس​ ومحيطها"، مشددة على "اننا ندعم الجهود المتواصلة للمبعوث الدولي إلى ليبيا ​غسان سلامة​ وفريق الدعم الأممي".