"كوب بوتين" يثير الجدل في قمة العشرين.. و"الكرملين" يوضح

أثار كوب الشاي الذي كان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين جدلا واسعا، حين جلبه إلى مأدبة العشاء التي أقيمت مساء أمس، في ختام اليوم الأول من أعمال قمة العشرين، إذ قالت وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس الروسي ربما يخشى التسميم.
وأظهرت لقطات تلفزيونية الرئيس بوتين يرفع كأسه لنظيره الأمريكي دونالد ترامب عن بعد، إذ كان يتوسطهما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يستضيف بلده قمّة مجموعة دول العشرين، وفق ما نقلت قناة "العربية".
وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسي يخشى التعرض للتسمّم."الكرملين" يوضح
وبحسب موقع قناة "العربية"، فإن هذه الصورة ليست الأولى من نوعها، فهذا الكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي والذي استخدمه بوتين في قمّة مجموعة العشرين، يشبه إلى حد بعيد ذاك الذي استعمله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية "خطّ مباشر" على التلفزيون الروسي.
وتدخل الكرملين لإنهاء الجدل، حيث قال الناطق باسمه ديميتري بيكوف إن الرئيس "يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.