"كوب بوتين" يثير الجدل في قمة العشرين.. و"الكرملين" يوضح

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

أثار كوب الشاي الذي كان مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين جدلا واسعا، حين جلبه إلى مأدبة العشاء التي أقيمت مساء أمس، في ختام اليوم الأول من أعمال قمة العشرين، إذ قالت وسائل التواصل الاجتماعي إن الرئيس الروسي ربما يخشى التسميم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية الرئيس بوتين يرفع كأسه لنظيره الأمريكي دونالد ترامب عن بعد، إذ كان يتوسطهما رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي الذي يستضيف بلده قمّة مجموعة دول العشرين، وفق ما نقلت قناة "العربية".

وسرعان ما انتشرت هذه الصورة على مواقع التواصل الاجتماعي وتساءل بعض رواد الشبكات، بدرجة ما من الجدية، إن كان الرئيس الروسي يخشى التعرض للتسمّم.

"الكرملين" يوضح

وبحسب موقع قناة "العربية"، فإن هذه الصورة ليست الأولى من نوعها، فهذا الكوب الأبيض الذي يحمل شعار الجيش الروسي والذي استخدمه بوتين في قمّة مجموعة العشرين، يشبه إلى حد بعيد ذاك الذي استعمله الرئيس الروسي الأسبوع الماضي خلال حلقته السنوية "خطّ مباشر" على التلفزيون الروسي.

وتدخل الكرملين لإنهاء الجدل، حيث قال الناطق باسمه ديميتري بيكوف إن الرئيس "يشرب الشاي باستمرار من هذا الكوب الحافظ للحرارة".