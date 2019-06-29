شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان: 30 يونيو من أعظم الثورات فى تاريخ البشرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان ورئيس حزب الحرية المصرى أن ثورة 30 يونيو، قام بها الشعب المصرى لاسترداد وطن كادت أن تخطفه جماعة الإخوان الإرهابية، ومشيرا إلى أن هذه الثورة الخالدة أنقذت مصر ومنطقة الشرق الأوسط بأسرها من حكم الفاشية الدينية.

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وقال "حسب الله" فى بيان له، أن الجماهير المصرية خرجت ضد جماعة الإخوان الإرهابية ومرشدها للحفاظ على الهوية المصرية للدولة المصرية بجميع مؤسساتها والحفاظ على وحدة وتماسك المصريين ووحدة الأراضى المصرية، مؤكدا أن العالم كله شهد وانبهر بالشعب المصرى العظيم الذى خرج للميادين فى ثورة 30 يونيو ضد محاولات الأخونة للدولة، كما أن العالم أصبح على وعي وإدراك كاملين وان هذه الثورة التى تحتفل مصر بمرور 6 سنوات عليها تعتبر من أفضل الثورات البشرية التي رفضت اختطاف جماعة لوطن.

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وقال الدكتور صلاح حسب الله، إن الشعب فى هذه الثورة الفريدة قدم إنذارا على يد محضر للإخوان بأن المصريين ثائرون لإسقاط حكمهم في 30 يونيو، مشيرا إلى أن إسقاط الإخوان المسلمين تبعه تحسنا كبيرا وملحوظا فى دور مصر الإقليمى والسياسة الخارجية على يد الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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وأشار حسب الله إلى أن مرحلة ما بعد 30 يونيو شهدت تحسنا واضحا فى السياسة تجاه القارة السمراء، ومضيفا: عادت مصر لريادة القارة الأفريقية بخلاف الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الدولة، والقيام بمشروعات قومية عملاقة والتى انعكست على مناخ الاستثمار وساهمت فى تحسن الاقتصاد .

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وتوجه " حسب الله " بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصرى بمرور 6 سنوات على ثورة 30 يونيو وعلى الإنجازات والمشروعات القومية الكبرى التى حققتها مصر فى جميع أنحاء البلاد مؤكدا ان الخير قادم ومصر ستحقق الكثير من الإنجازات وستحقق التنمية الشاملة والحقيقية وستضع جميع المواطنين بصفة عامة والمواطنين من محدودى الدخل وغير القادرين بصفة خاصة فى مقدمة اهتماماتها لتحقيق غد أفضل لهم.