شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية ووفد البرلمان يؤيدون دمج النباشين فى منظومة النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، ضرورة توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على النظافة وأنه شريك فى المنظومة ونجاحها، وبالتالى يجب تغيير أى سلوكيات سلبية تؤدى لتفاقم مشكلة النظافة.

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جاء ذلك خلال لقاء مع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، أثناء بعد أن تفقد الوفد شركة نهضة مصر للخدمات البيئية الحديثة بمحافظة الإسكندرية، المختصة بمنظومة القمامة والنظافة فى الإسكندرية.

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وتابع المحافظ: "لازم يتم عمل التوعية اللازمة للمواطن، نحن نبنى منظومة متكاملة، ويجب نشر الثقافة الصحيحة عن التعامل مع مشكلة النظافة، ولازم نتوسع فى منظومة الجمع السكنى من أسفل المنازل".

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وعن مشكلة النباشين فى القمامة، قال محافظ الإسكندرية: "مازال النباشين جزء من المنظومة ويجب أن ندخلهم فيها".

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وأشار إلى أن هناك مشروعين لإدارة المخلفات الصلبة، مشروع مع البنك الأوروبى بمبلغ 20 مليون يورو، ومشروع مع الوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 2 مليون يورو، كما أوضح أن المحافظة تمنح الشركة 22 مليون جنيه فى الشهر".

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من جانبه، أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه يتفق مع المحافظ فى موضوع النباشين، وأنه يجب احتوائهم فى المنظومة، والتى يجب أن تكون منظومة اقتصادية متكاملة، وتساءل عن حجم ميزانية الشركة وأرباحها.

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بدورها، طالبت النائبة منى جاب الله، عضو لجنة الإدارة المحلية، بدمج النباشين فى منظومة النظافة والقمامة، وأن يتم معاملتهم كمتعهدين، كما طالبت بتطوير مصانع التدوير القديمة وإنشاء مصانع جديدة وزيادة عدد المقالب الوسيطة.

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بينما طالب النائب يسرى الأسيوطى، عضو اللجنة، بنقل مقر الشركة خارج الكتلة السكنية نظرا لمخالفة الاشتراطات البيئية، فيما تساءل النائب عبد الحكيم مسعود عن المبالغ التى تمنحها المحافظة لشركة نهضة مصر، وعما إذا كان هناك منح تأتى لدعم منظومة النظافة من الجهات والمنظمات الدولية المعنية بمجال البيئة.

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وأكد النائب عصام إدريس، ضرورة أن تحافظ الشركة تخافظ على مستحقات العاملين وحقوقهم النادية والاجتماعية والصحية.

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وطالب النائب أبو العباس فرحات تركى، بتوفير عدد كافى من صناديق القمامة، وتأهيل مصانع التدوير وزيادة أعدادها، واستمرار منظومة الجمع المنزلى، قائلا: "عايزين حل جذرى وتحسين أوضاع العمالة، ومفيش مشكلة نزود الرسوم شوية عشان يكون المنتج أفضل، بدل ما نحصل من المواطنين تانى 10 أو 15 جنيه بخلاف ما يحصل على فواتير الكهرباء".

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من جانبها أكدت النائبة إلهام المنشاوى أهمية الجمع من أمام المنزل و"الجمع بالصفارة" ومشاركه النواب مع شركة النهضة لتوعية الأهالى بأهمية طريقة الجمع، وطالبت بوضع خطه لإحلال وتجديد صناديق القمامه المتهالكة.

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وعقب أسامة الخولى، نائب رئيس شركة نهضة مصر المسئولة عن منظومة النظافة فى الإسكندرية، على مسألة دمج النباشين فى المنظومة، قائلا: "النباش بياخد فى اليوم 300 جنيه وأنا بعطى العامل فى الشهر 1700 جنيه، هى مشكلة لها بعد اجتماعى ولازم تتحل".

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وتابع الخولى: "مصر كلها قائمة على المتعهدين والأمر مختلف فى الإسكندرية، لكن جمعيات الشباب وضع مختلف، بنديلهم مبلغ حافز عشان ميرميش فى الشارع، انا لا اشترى قمامة، وباخد 22 مليون شهريا من المحافظة بدفع منهم 17 مليون مرتبات للعاملين".